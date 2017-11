Presentan libro “Decálogo de la Risa” en la URN

Noticias de Chihuahua.-

Catedráticos, personal y alumnos de las carreras de Derecho y Administración Gubernamental asistieron a la presentación de este libro que promueve los beneficios de la risa para el ser humano.

La presentación estuvo a cargo del Rector, Lic. Daniel García Coello, quien al inicio del evento hablo sobre la trayectoria del autor y el contenido del libro.

Durante la segunda parte del evento el Profesor De La Rocha relató anécdotas humorísticas relacionadas con las diez afirmaciones que conforman el Decalogo de la Risa:

1.- Reiré primero de mí mismo

2.- Cultivaré la risa para elevar el ánimo no para demeritar u ofender

3.- Prefiero morir de risa que vivir sin ella

4.- Lavare mi rostro con lágrimas de risa

5.- Mantendré la depresión a raya con ráfagas de carcajada

6.- No olvidaré que entre la imperfección y la excelencia siempre hay un puente que iguala todas las pisadas

7.- No reiré de todo todo el tiempo sino de temas serios y en el mejor momento

8.- Nunca reiré al último porque siempre estaré al frente

9.- Cuidaré mi salud: La risa irá conmigo a todas partes

10.- Cada mañana dare gracias a Dios por alel alba y la sonrisa de un nuevo día

Se complementó cada punto con la información científica actualizada en torno a los estudios que han sido realizados a lo largo de la historia en prestigiadas instituciones de todo el mundo.