Por solapar a Duarte, Cervantes está impedido para ser fiscal: García Chávez

Noticias de Chihuahua.-

El activista Jaime García Chávez sentenció que el actual procurador General de la República, Raúl Cervantes, está impedido para ser el fiscal general por solapar el régimen de impunidad de Enrique Peña Nieto que cultivó graves casos de corrupción como el del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, que continúa prófugo de la justicia.

De acuerdo a García Chávez, Raúl Cervantes ha protegido a César Duarte y al ex secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, en la denuncia que presentada por delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, desde el 23 de septiembre de 2014.

“El actual procurador, y antes de él, el cansado Jesús Murillo Karam, y la hipócrita Arely Gómez, han movido cielo, mar y tierra para que la corrupción de Chihuahua no sea turnada a un juez competente y se haga un juicio para castigar a quienes saquearon durante seis años el patrimonio de los chihuahuenses y además patrocinar las elecciones del PRI”.

Añadió que el aspirante a fiscal general de la república, aparte de querer convertirse en el pivote de Peña Nieto en el caso concreto de Duarte, es una variedad de compadre y correligionario del exgobernador.

Aunado a esto, el líder de Unión Ciudadana, señaló que el gobernador Javier Corral Jurado de bajó de su agenda el expediente en contra de Duarte, que alguna vez defendió y ahora se enfoca en una campaña en redes sociales para evitar que Cervantes, ahora llamado “fiscal carnal” tenga pase directo a la Fiscalía.

“El escándalo Duarte debiera ocupar un lugar central para objetar el pase automático de Cervantes a la Fiscalía; pero no lo es, entre otras razones, por la claudicación corralista de bajar de la agenda concreta y especifica y de Estado el expediente… En realidad se necesita más que un tweet con interés partidario y faccioso, para cerrarle el paso a Raúl Cervantes. Si no es ahora, se estará envenenando el futuro y, como se dice coloquialmente, el horno no está para bollos”.