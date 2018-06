Por asentamiento tectónico se habría producido derrumbe; asumiremos responsabilidad: Mina Río Tinto

Noticias de Chihuahua.-

La empresa de la Mina Río Tinto emitió un comunicado donde señala que el derrumbe que se registró en la presa de jales de la minera pudo provocarse por un asentamiento tectónico, similar al registrado en la presa de Huites, y aseguró que no hay riesgo ambiental debido a que el material derramado no contiene contaminantes y por lo tanto no representa riesgos para la salud pública.

La minera indicó que las operaciones productivas se encuentran suspendidas desde el momento del accidente, ya que los esfuerzos están enfocados en tomar medidas inmediatas para el rescate de los trabajadores y se está trabajando en conjunto con la Coordinación Estatal de Protección Civil para construir muros de contención y remover los jales, así como también en las labores de rescate.

Agregaron que el día de hoy enviaron un helicóptero nuevo para realizar la búsqueda exhaustiva de las personas que se encuentran en calidad de desaparecidos y agregaron que el material que se derramó no contiene contaminantes, ya que el proceso de la operación no utiliza cianuro ni químicos contaminantes, ya que produce oro mediante el método de flotación con materiales biodegradables.

Dentro del comunicado añadieron que el cauce del derrame no afectó a la población, viviendas o animales, pues este no pasó por ningún asentamiento humano y se comprometieron a remediar y asumir la responsabilidad de los daños causados, sobre todo con las familias de las víctimas de este accidente ocurrido el pasado cuatro de julio durante el transcurso de la mañana.