Podría ser responsabilidad de Gobierno si proceso contra Duarte se cae: Isela Torres

Noticias de Chihuahua.-

Derivado de las violaciones a la presunción de inocencia del ex gobernador César Duarte Jáquez por parte de la administración actual, la coordinadora de la fracción parlamentaria del PRI, Isela Torres Hernández, señaló que podría ser responsabilidad del Gobierno del Estado si este proceso llega a caerse.

Lo anterior ante el llamado de una Juez Primero de Distrito en Chihuahua, Luz Elba de la Torre Orozco, al gobierno de Javier Corral Jurado para eliminar los videos que aluden al ex mandatario estatal y al aseguramiento de uno de sus ranchos en el municipio de Camargo, señalando que se está violentando la presunción de inocencia.

En dicho acuerdo la juez determinó que se le dio mayor ponderación al principio de inocencia y dignidad humana, sin soslayar el derecho de la información pública, pero puntualizó que se están violentando los derechos humanos al exhibir a una persona públicamente como culpable cuando no ha sido sujetado a un procedimiento legal que lo lleve a una sentencia condenatoria.

Ante esto la legisladora precisó que “así son las leyes” y que se ha dicho en diversas veces que no se puede estar hablando sobre las personas como si ya hubieran sido juzgadas, cayendo en esto el gobierno del estado en contra de diversas personas y no solamente en contra del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte.