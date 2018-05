Pleito de barzonistas “corralistas” y familia LeBaron es asunto ajeno a Morena: Martin Chaparro

Noticias de Chihuahua.-

El dirigente estatal de Morena, Martín Chaparro Payán, pidió que no estuvieran metiendo al partido que representa ni a sus candidatos en el pleito que se tiene en el municipio de Buenaventura por la lucha por el agua y en contra de los pozos del ejido Constitución que se han perforado en el predio de la familia LeBarón.

Chaparro Payán precisó que Julián Lebarón debe reconocer que el pleito es entre barzonistas que han apoyado al gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, y su familia que se identifica con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el actual diputado federal, Alex Lebarón, quien precisó fue el que entregó concesiones a la familia de mormones cuando fue delegado de la Comisión Nacional de Agua (Conagua).

“Morena y Yako Rodríguez no tenemos que ver en ese pleito, el fondo del problema es muy serio y añejo y se ha dado por la falta de atención de los gobiernos, pero también por el abuso de Alex LeBarón al entregar permisos para la perforación de pozos en esos territorios”, manifestó el dirigente del partido de Morena, luego de que Julián LeBarón acusara a Morena e incluso señalara que Andres Manuel López los expulsaría de ganar la presidencia.

Agregó que esta problemática se ha dado porque se han entregado concesiones para un área restringida para la perforación de pozos debido a que no existen suficientes mantos acuiferos que soporten dichas perforaciones, por tal motivo no pueden estar tratando de meter a Morena en un tema que no causaron, ni de origen ni por falta de atención, considerando por tal motivo que esto es parte de la guerra sucia contra el partido.

“Es una disputa por el poder y lo están utilizando para desprestigiarnos; es una disputa entre los barzonistas que apoyaron a Corral y que lo siguen apoyando contra la familia LeBarón cercana al PRI”, precisó el dirigente, manifestando que tanto el Gobierno del Estado como la Comisión Nacional de Agua (Conagua) deben tomar cartas en el asunto pues son las instancias correspondientes y desligar esta problemática de lo político.