Piden nuevamente destitución de dirigencia de Morena

Noticias de Chihuahua.-

De nueva cuenta, las inmediaciones del poder legislativo fueron tomadas por militantes de Morena para exigir la destitución de quienes encabezan la dirigencia del partido a nivel estatal, especialmente Martin Chaparro.

Dentro de los argumentos para solicitar esta destitución es que se están violando los estatutos al permitir candidaturas externas de figuras políticas emanadas del PRI, PAN y PRD.

Ante estas acusaciones, la dirigencia de Morena ha declarado que los estatutos del partido no están siendo violentados, pues permite la candidatura de externos, agregando que aún no hay definiciones en torno a esto pues todavía no inicia el proceso electoral.

La dirigencia reiteró que la política de apertura e inclusión de personalidades externas al partido es un mecanismo aprobado por el Congreso Nacional y dicha política no violenta los estatutos, ni los principios de la vida del partido.

Aunado a esto se agregó que desde la primera muestra de inconformidad, la dirigencia buscó establecer espacios de diálogo para atender las demandas legítimas, pero esto ha sido rechazado, reiterando que los canales de comunicación continuarán abiertos para estos efectos