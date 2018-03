Pide Reyes Baeza suspensión de derechos políticos a priistas acusados; entre estos Duarte

Noticias de Chihuahua.-

El precandidato de la primera fórmula al Senado de la República, José Reyes Baeza, informó que estaría planteando a la Dirigencia Estatal del PRI que se solicite a la Comisión de Honor y Justicia del Comité Ejecutivo Nacional de este partido la suspensión temporal de los derechos políticos electorales de aquellos priistas que se encuentren acusados de corrupción u otros ilícitos, entre estos el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.

El ex gobernador de Chihuahua manifestó que la Comisión de Honor y Justicia debe analizar los casos en particular, para determinar si hay elementos constitutivos de un delito y se haga una suspensión temporal de los derechos políticos hasta que no se resuelva por una autoridad judicial si hay un delito que perseguir y en caso de haberlo que estos derechos sean cancelados definitivamente.

Reyes Baeza precisó que la Comisión no es Ministerio Público para determinar si los militantes son culpables de los delitos que se le acusen, pero sí es un órgano de revisión del comportamiento de la militancia, por lo que si existen investigaciones en contra de algunos priistas deben revisarse los casos específicos y determinar si de manera temporal se les suspenden estos derechos hasta que no haya una sentencia condenatoria.

El precandidato manifestó que desconocía cuál era el procedimiento para solicitar la suspensión de estos derechos, por lo que como precandidato estaría planteando a la dirigencia estatal que realizara la solicitud ante el Comité Ejecutivo Nacional y este a su vez ante el órgano encargado de dichos procedimientos, pero solamente en relación a una suspensión temporal en lo que se desahogan las investigaciones y se dicta o no una sentencia.

Ante esta comisión fue presentada desde el 22 de julio del 2016 una solicitud por parte del consejero Armando Barajas Ruiz para expulsar del partido al ex gobernador, César Duarte Jáquez, debido a las fichas rojas en su contra por parte de la Interpol ante las acusaciones de desvíos millonarios.

Esta solicitud prescribió en julio del 2017, pues según marcan los estatutos del partido tricolor, la misma queda sin validez si no se resuelve en un año por la autoridad competente.