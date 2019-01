Pide Maru respeto y no especular sobre ejecución de policía

Noticias de Chihuahua.-

La alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos, pidió respeto por la familia del agente caído, Roberto Carlos Rivero Chacón, asesinado el pasado 16 de enero al sur de la ciudad. También solicitó no especular sobre el homicidio, pues no pretende que se entorpezca la investigación.

No especular hasta que no tengamos resultados de quien está haciendo la investigación que es la Fiscalía General del Estado y nosotros seguimos trabajando en Servir y Proteger a los chihuahueses.

Cabe mencionar que tras la detención de siete personas en la colonia Mármol II, presuntos implicados en el crimen del elemento de la DSPM, se especuló que había sido por venganza a un arresto que había hecho el policía fallecido.

Otros de los rumores fueron que el sicario que disparó había quedado libre, por lo que Campos Galván hizo el llamado a la no especulación para que no se entorpezca la investigación y con ello, lograr que este crimen no quede impune.

Y es que hoy durante la ceremonia de Honores que le rindieron al segundo Chacón, firme la alcaldesa dejó claro que la muerte de quien hoy deja huérfanos a dos pequeños, no quedará impune.