Pide Maru a Educación resuelva situación de Escuelas sin maestros

Noticias de Chihuahua.-

En la capital son varias escuelas primarias las que no tienen maestros debido a que no han sido evaluados, lo que ha generado manifestaciones por parte de los padres de familia quienes ven injusto pagar por la educación de niños y niñas y no dan clases.

La presidenta Maru Campos Galván pidió a los inconformes acercarse directamente con Gobierno del Estado para dar pronta solución.

Aunque dijo que no le compete a ella como Municipio, deseo pronta solución.

Cabe recordar que ya son varias escuelas las que se han manifestado, tales como:

-José Vasconcelos Calderón, en la colonia Rinconada Los Nogales.

-Kinder Miguel de Cervantes Savedra ubicado en Quintas Carolinas

-Escuela Ponce de León ubicada en Riberas de Sacramento

-Jesús Reyes Heroles”, ubicada en la colonia Alamedas.