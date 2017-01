Muro de Trump es un agravio y EPN no debe ir a Washington: Ortega

Noticias de Chihuahua.-

La diputada federal con licencia, Ivonne Ortega Pacheco, llamó al presidente Enrique Peña Nieto, a cancelar su viaje a Washington ante la agresiva política migratoria del presidente Donald Trump.

Ortega, que aspira a la candidatura priísta a la presidencia de a república en el 2018, manifestó que el muro anunciado por Trump representa un agravio para México y para toda la humanidad, ya que se ha demostrado que este tipo de barreras generan atrocidades.

En este sentido, la ex gobernadora de Yucatán sentenció que el gobierno estadounidense debe trabajar en combatir las adicciones en su propio territorio, antes de intentar atacar el problema del narcotráfico en México.

Asimismo, llamó al presidente y a todos los mexicanos a mantenerse firmes ante las agresión que representa el anuncio de Trump, el cual se realizó mientras las autoridades mexicanas viajaban a la capital americana para crear lazos de entendimiento.

“Presidente Enrique Peña Nieto, respetuosamente le solicitó como priísta y como mexicana, que cancele el viaje a Washington, que no haya encuentro con el presidente de Estados Unidos hasta en tanto él no demuestre respeto por México y por los mexicanos no puede haber entendimiento sin respeto”.