Pide García Chávez acceso a Fiscalía a carpeta vs Duarte

El abogado Jaime García Chávez presentó una solicitud ante el fiscal general del estado, César Augusto Peniche Espejel, para acceder a la carpeta de investigación contra César Duarte y Jaime Herrera por el caso Unión Progreso.

El activista refirió que es necesario acceder a esta carpeta que llevan sobre el caso como homólogos de la Procuraduría General de la República, ante la denuncia presentada por enriquecimiento ilícito al desviar dinero del erario público para el banco Unión Progreso.

El abogado Jaime García Chávez dio a conocer a través de sus redes sociales, que la Procuraduría General de la República (PGR) le notificó que propone no ejercer acción penal contra el ex gobernador César Duarte y su ex secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, en lo que respecta a la creación del banco Unión Progreso.

Sin embargo, el también ex diputado explicó que tiene 15 días hábiles para demostrar su inconformidad, cuestión que sí será aplicada.

García Chávez informó que “fui notificado, por enviados de la PGR designados ex profeso, de la consulta que la comisionada de la Unidad Especializada en Análisis Financiero realiza ante su superior el Procurador General para decidir o resolver el NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL contra Cesar Duarte y Jaime Herrera Corral. Se dice que esto sería únicamente por delitos federales relativos a operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos bancarios”.