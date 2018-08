Pide DSPM a padres revisar mochilas de sus hijos

Noticias de Chihuahua.-

Luego de que este medio día se registrara un hecho violento al interior de la Secundaria Número 13 ubicada en la colonia Villas del Real donde un adolescente de 15 años disparó en la cara a otro compañero, el director de Seguridad Pública Municipal, Gilberto Loya exhortó a los padres de familia revisarles las mochilas a sus hijos antes y después de salir de casa.

Confirmó el jefe de la DSPM que se trató de un arma de postas. Recordó el funcionario a los padres de familia que la Operación Mochila comienza en casa y que no sea sólo responsabilidad de la Policía.

Llama Gilberto Loya, jefe de la DSPM a padres de familia, revisar la mochila de sus hijos antes de salir de casa 🎒 Posted by Entre Líneas on Thursday, August 23, 2018

Fue claro al resaltar el trabajo que hace la Policía Municipal en materia de prevención, pues han reforza programas y la seguridad en las escuelas con el grupo DARE, Policía Escolar y Abuelo Policía.

Ante el hecho de ahora, que no pasó a mayores, sin embargo, no deja de ser alarmante y señal que algo no está bien, Loya Chávez hizo énfasis a los padres no perder de vista a sus hijos.