Pide DSPM a candidatos valorar trabajo de policías municipales

Noticias de Chihuahua.-

El jefe de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Gilberto Loya, pidió a todos los actores políticos valorar la institución de seguridad y que ellos se pongan hacer su trabajo.

“Yo les diría que no vale la pena politizar o el manchar a una institución como lo es la DSPM porque es una institución de los chihuahuenses, una institución que no es fácil ganarse la confianza de los chihuahuenses y el que algunas personas, actores políticos enloden el trabajo que hacen día con día más de 1400 policías que salen a arriesgar la vida por los demás y que alguien con tal de ganar uno o dos votos (…) o a lo mejor ningún voto, manche todo, creo que no es válido para nadie”, expresó.

Les insistió en no politizar, dado que los chihuahuenses sólo piden seguridad por ello es importante dejar hacer el trabajo a la policía y que ellos como políticos -candidatos- que se pongan a hacer su trabajo.

Y es que han sido candidatos del PRI como Alejandro Domínguez -aspirante a la Alcaldía y Ricardo Santana – candidato D16-, así como Fernando Tiscareño Luján, contendiente por el partido Morena a la Presidencia Municipal.