Vetaría Ejecutivo Ley de Participación Ciudadana si sale “descafeinada”: Corral

Noticias de Chihuahua.-

Luego de que la asociación Plan Estratégico Juárez, rechazara el dictamen de la Ley de Participación Ciudadana, que el Congreso del Estado pretende aprobar, ya que se excluyeron las propuestas hechas por diversas organizaciones civiles, el gobernador Javier Corral Jurado exhortó a los legisladores a no “descafeinar” esta iniciativa, de lo contrario se vería obligado a observar la ley, es decir, ejercer el derecho de veto para realizar las adecuaciones pertienentes.

De acuerdo a la organización juarense, la comisión de Participación Ciudadana dejó de lado las demandas sociales como la apertura a la participación ciudadana en los Cabildos del estado de Chihuahua; la revocación de mandato y la reducción de los requisitos para que el referéndum, plebiscito e iniciativa ciudadana sean accesibles a los ciudadanos, dejando que los partidos políticos tengan control de estos procesos.

“A mí me preocupa si es así y me sumaría a las organizaciones de la sociedad civil si esta ley termina descafeinada. He insistido una y otra vez, en público y en privado, al Congreso del Estado para que ensanchen la ley no para que la restrinjan. Nos interesa un mecanismo eficaz”.

En este sentido, el mandatario estatal pidió que dentro de la ley se respete el sentir ciudadano y no se le den las espalda a estos temas, ni se pongan trabas a los mecanismos previstos para que se dé la participación de la sociedad, como se hizo erróneamente a nivel federal.

“Que no se incremente los porcentajes de firmas para ser imposibles los mecanismos. Es un error que se cometió nivel federal y que no se debe permitir en el estado… Yo llamo al Congreso a que no le vaya a dar al espalda al tema de los cabildos abiertos o que mediante subterfugios confirme dos o tres reuniones públicas y las demás sean cerradas… También que se integre la revocación de mandato, que se integre la posibilidad de que participen los promoventes de una iniciativa ciudadana en del debate de comisiones, de lo contrario yo me vería obligado a nombre y en defensa de las organizaciones ciudadanas a observar la ley para formular las adecuaciones y lo digo así porque lo saben también los diputados”.