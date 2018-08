Pide Cabada no caer en información falsa sobre desaparición de menores

Noticias de Chihuahua.-

El Presidente Municipal de Ciudad Juárez, Armando Cabada Alvídrez exhortó a la comunidad a no dejarse alarmar ni difundir información que no está fundamentada en torno a la existencia de una supuesta banda que se dedica a robar niños en la ciudad.

“Desafortunadamente de un rumor y con los antecedentes que se tienen en los últimos días en la ciudad, ha generado información que no es correcta, no hay un reporte que nos pueda indicar esto”, apuntó el Alcalde.

Agregó que las personas adultas deben tomar las medidas de cuidado necesarias para salvaguardar la seguridad de los niños, ya que en los dos años de administración se han resguardado por parte de Trabajo Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) mil 400 menores localizados en la vía pública sin supervisión de algún adulto.

Dijo que en la mayoría de los casos, las circunstancias así se presentan ya que el mismo trabajo de los padres obliga a dejar solos a sus hijos.

Armando Cabada dijo que para contrarrestar estas omisiones la Dirección de Desarrollo Social ofrece becas para los Centros de Bienestar Infantil “donde podemos dejar en buen resguardo a nuestros hijos, además de guarderías y evitar que puedan ser presa de gente malintencionada”.

Agregó que en días pasados, tras reunirse con habitantes de diferentes colonias, se instruyó al titular de Seguridad Pública para tener mayor presencia y tengan tranquilidad en las colonias identificadas como los Kilómetros dejando abierta la posibilidad de poder instalar una nueva estación de policía, sin embargo esto deberá ser analizado ya que se requiere de un presupuesto para poder concretarlo.