PGR encubre a Duarte, pero aún hay más causas penales en Chihuahua: Soto

Noticias de Chihuahua.-

El presidente de las comisiones de fiscalización y anticorrupción en el Congreso del Estado, Jorge Carlos Soto Prieto, comentó que si bien la Procuraduría General de la República (PGR) y el Gobierno Federal están encubriendo al ex gobernador César Duarte, en Chihuahua aún existen decenas de causas penales por las que juzgar al ex mandatario estatal.

La causa penal que fue desechada por la PGR tiene que ver con el enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por el caso Banco Unión Progreso, en donde también está involucrado el ex secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, quien ha sido señalado por colaborar con el gobierno de Javier Corral Jurado en los casos que se investigan por actos de corrupción de la adminstración anterior.

“Le queda todavía más de una decena, es evidente que la PGR no está haciendo su trabajo, tanto la Procuraduría como el presidente están encubriendo al ex gobernador César Duarte”, precisó el legislador panista, refiriendo que no es posible que la PGR busque dar carpetazo a temas que están más que documentados en el estado de Chihuahua y, según indica, hasta probados.

Soto Prieto ha señalado que dentro de las cuentas públicas que ha analizado la Auditoría Superior del Estado se detallan hasta mil millones de pesos en irregularidades durante la administración del ex manadatario estatal, quien cuenta actualmente con más de 10 órdenes de aprehensión por peculado y peculado electoral, una de estas solicitada por la Fiscalía Especializada en la Atención a Delitos Electorales (Fepade).