Pese a evidencias de secuestro de Matilde, Fiscalía no actúo contra sospechoso

Noticias de Chihuahua.-

La ex diputada federal Lilia Aguilar Gil, hija de Matilde Gil Herrera, denunció la ineficacia de la Unidad Antisecuestros de Chihuahua (UECS), la cual no sólo demostró falta de capacidad para atender la denuncia de secuestro presentada por su familia, sino que, en su momento, dejó que el principal sospechoso del plagio siguiera en libertad pese a contar con las evidencias del delito, lo que redundó en el asesinato de la maestra, por el cual ya habría dos detenidos.

“Llegué el miércoles 19 de abril, cansada y dolida por la re victimización, la falta de capacidad y la estupidez de la Unidad Antisecuestros de Chihuahua (UECS)… Llegué a tocar las puertas de viejos conocidos y amigos para buscar encaminar adecuadamente la investigación; de lo que el estado se negaba a aceptar, que se trataba de un SECUESTRO. Mi mamá llevaba ya 15 días desaparecida y la UECS nunca investigó su posible secuestro. Incluso después de haber tenido en sus manos al sospechoso, al autor intelectual de quien cometió el ilícito, lo dejaron en libertad ¡en dos ocasiones!”, escribió Aguila Gil en El Universal a dos días de la noticia del asesinato.

En su declaración, Lilia describió que su madre fue privada de su libertad en el centro Comercial Fashion Mall, en Chihuahua capital, el miércoles 5 de abril a las 16:30 de la tarde, mediante los engaños de un hombre que no sólo era conocido de Matilde, sino alguien a quien protegió como a su hijo durante años. El sujeto, recogió su camioneta en compañía de cuatro cómplices para luego desaparecer.

El viernes 7 de abril, aseguró Lilia, hubo una llamada de rescate y luego una de cobro, lo que calificaba al delito como secuestro. Sin embargo la UECS, ha negado hasta el momento, catalogarlo como tal y dejó de perseguir al responsable dándole a los familiares el único argumento de que la mujer se había ido por su propio pie.

“Dejen de buscarla y de hacer pedo”, les dijo el comandante antisecuestros de Chihuahua, quien utilizó como fuente para estas aseveraciones al mismo sospechoso, el cual se había presentado a la Fiscalía para informar que la señora Gil se había ido de su casa por su voluntad y problemas personales.

“Le creyeron al victimario y victimaron a mi madre y a mi familia miles de veces. Nos sugirieron que mi madre aparecería en algún lugar,“tomándose un coco en la playa”. Investigaron sus cuentas, sus perfiles médicos, su pasaporte, su visa, su comportamiento telefónico; pero eso sí; NUNCA, NUNCA investigaron al sospechoso, ¡JAMÁS!. Desestimaron videos, pruebas, llamadas, no investigaron en ese momento, telefonía, vínculos, nada, básicamente estaban centrados en probar su teoría preconcebida. Y como no encontraron nada, optaron por el rumor, las filtraciones, los trascendidos, como si mi familia no fuésemos personas, no fuésemos víctimas, como sino sufriéramos la pérdida. Hurgaron en nuestras vidas y como no encontrar nada, su últi

Le digo a la Unidad Antisecuestros de Chihuahua y a quien quiera hacerlo de nuevo; ¡NO vamos a permitir que manchen el nombre de mi madre para cubrir su incompetencia! Incompetencia que está y estará debidamente documentada”.

Por ello, Lilia Aguilar pidió al gobierno de Javier Corral acabar con la falta de seriedad, profesionalismo, las mentiras y la revictimización que prevalecen en la UECS la cual califico como ” una DESGRACIA para el gobierno de Javier Corral o un SINTOMA del mismo”.