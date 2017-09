Persistirá el aseguramiento de los bienes incautados a César Duarte

Noticias de Chihuahua.-

La Fiscalía General del Estado puntualiza que la suspensión provisional dictada por el Juez Primero de Distrito en el Amparo 686/2017/II-S promovido por la defensa de César Horacio Duarte Jáquez, no decreta el levantamiento del aseguramiento de propiedades.

Es importante aclarar, que persistirá el aseguramiento de los bienes por parte de la FGE, ya que la suspensión judicial es provisional no definitiva, y en ella se designa depositario al ocupante exclusivamente para actos de uso del inmueble, no para los muebles u objetos alojados o adheridos, los cuales no podrán ser manipulados.

Por lo cual, la FGE estará vigilante para que no sean, enajenados, traspasados, comercializados, movidos, los bienes inmuebles que están dentro de las propiedades que están aseguradas dentro de las Carpetas de Investigacion en contra del ex gobernador y cuyo proceso judicial sigue su curso.

El gobierno del Estado a través de la FGE no solo reitera su compromiso ante el pueblo de Chihuahua de llevar ante la justicia al ex gobernador Duarte sino que sus bienes sean decomisados para restituir el daño causado a los chihuahuenses.

