Permanentes los operativos para retirar vehículos sin placas: Fiscal

El Fiscal General del Estado, César Peniche Espejel, informó la permanencia en los operativos para retirar los vehículos sin placas o permiso de circulación; ya que estas acciones abonan en la seguridad pública al cumplir los reglamentos y las leyes en la portación de automóviles.

“Son estrategias que no podemos abandonar, estamos comprometidos en restablecer el orden, por lo que no desistiremos en hacer todo lo necesario para retornar a la legalidad y recuperar la paz social”, expresó.

Peniche Espejel señaló que en los análisis efectuados por personal especializado, se detectó que en la entidad circulan 25 mil automotores sin matrículas; no obstante, de manera gradual, algunos ya fueron retirados.

“La tarea no ha sido sencilla, vamos avanzando; los resultados no son tan inmediatos, pero ya empezamos a ver los frutos, por citar algunos ejemplos, hay personas que tomaron conciencia y de manera voluntaria retiraron sus vehículos de circulación porque no cuentan con placas”, dijo.

El funcionario señaló que está debidamente documentado que en la mayoría de los casos, los delincuentes, portan carros sin placas porque es más difícil detectarlos; por ello la urgencia de retirarlos.