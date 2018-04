Pedirá Carlos Reyes investigación a Fiscalía por irregularidades en accidente de Borruel

Noticias de Chihuahua.-

El director de la división de Policía Vial, Carlos Reyes, informó que el próximo lunes estará entregando un documento a asuntos internos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se investiguen los hechos relacionados con el accidente de Carlos Borruel, hijo del director de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi) y ex presidente municipal de Chihuahua.

Dentro de las irregularidades se contempla la alteración de los reportes viales en donde se informa sobre el accidente ocurrido durante la madrugada en el periférico De la Juventud, en los cuales se detalla que había sido impactado por una pick up, la cual no se encontraba en el lugar de los hechos y en donde se detalla también que Carlos Borruel no era el que conducía el vehículo, sin embargo testigos aseguraron lo contrario y que se había impactado contra el señalamiento.

Se pedirá que se investigue tanto a los elementos viales que atendieron el accidente como a las personas externas a la corporación que ayudaron en el traslado del vehículo a un taller mecánico ubicado en la colonia Santo Niño de la ciudad de Chihuahua, cuando debía estar en el corralón de la autoridad correspondiente como cualquier otro automotor que se ve involucrado en accidentes viales.

Agregó que estarían solicitando la investigación apegada de derecho porque es necesario responder a la ciudadanía sobre qué ocurrió tras este accidente en donde participó el hijo de un funcionario que posteriormente abandonó el McLaren, el cual tiene un valor de más de cuatro millones de pesos, en el lugar del accidente.