Participa Maru en el Primer Foro Virtual de Alcaldes

Noticias de Chihuahua.-

La presidenta municipal, Maru Campos Galván, participó este martes en el Primer Foro Virtual de Alcaldes, organizado por el presidente municipal electo de San Luis Potosí, Francisco Xavier Nava Palacios, para escuchar los testimonios de diversos alcaldes de país y sus casos de éxito con políticas públicas y prácticas de gobierno, elegidos por su buenos indicadores ante el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) así como en “México Cómo Vamos”.

En su primera participación, Campos Galván habló sobre los retos más grandes a los que se enfrentó al inicio de su primer periodo al frente del Gobierno Municipal, como la crisis de representación que existía entre el ciudadano y el gobierno, la deuda pública así como el costo de no haber hecho.

Explicó que para enfrentar esos retos, lo primero que se hizo fue abrir el municipio a la ciudadanía, mostrar que las licitaciones podían ser transparentes, logrando ahorros importantes, en segundo lugar una gran alianza con la sociedad civil organizada, la academia y el sector empresarial.

La Alcaldesa destacó la importancia de ser un gobierno cercano, el salir a las calles, acercarse a los organizamos empresariales y a las Cámaras para generar una alianza de acompañamiento, tanto para el diseño de políticas públicas, para un plan Municipal de Desarrollo abierto y participativo así como para su implementación, ejecución y evaluación.

Explicó que en Chihuahua, el Consejo Coordinador Empresarial, generó una plataforma de inteligencia competitiva en el área social y de seguridad pública para medir los avances del Plan Municipal de Desarrollo así como los avances de las Políticas Públicas que ellos pidieron se echaran a andar y para las cuales, además apoyaron para su cumplimiento.

“Algo muy distinguible de los gobiernos humanistas es que no hacemos ocurrencias y no hacemos obras o programas nada más por hacer o por tener un paliativo pero no el desarrollo sustentable de la gente”, agregó.

Recordó que para el municipio de Chihuahua es muy importante la transparencia en el manejo de las finanzas y gasto público, lo que generó que se lograra pasar de un ingreso propio de un 40% a un 55%.

La Alcaldesa recomendó a Xavier Nava, definir prioridades en su gobierno, y decir cuál es su causa y rumbo para lograr dar resultados específicos.

En este foro participó además el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño; alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez; alcalde de Mérida, Mauricio Vila Dosal; así como el director del IMPLAN de Aguascalientes, Luis Gallo Camacho y el tesorero de Corregidora, Gustavo Leal Maya.

Por su parte, el presidente municipal electo de Aguascalientes, Xavier Nava, agradeció a todos los participantes por contarle sobre sus casos de éxito en implementación de políticas públicas, evaluación y transparencia y señaló que son ejemplo de lo que se puede lograr en los gobiernos.