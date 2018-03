Panal reprueba en educación, salud y seguridad a gobierno de Corral

Noticias de Chihuahua.-

El coordinador de la bancada del Partido Nueva Alianza (PANAL), René Frías Bencomo, solicitó al titular del Poder Ejecutivo realizar un auto análisis de su desempeño durante los primeros 15 meses de gobierno, de la misma manera en que lo hizo con la administración estatal, a fin de mejorar en la administración pública y dejar de halagar a funcionarios deficientes.

“Conocemos los compromisos que como candidato hizo con la ciudadanía, su estrategia fue ser crítico extremo en los actos del gobierno en turno, por tanto consideramos que en su auto análisis se debe actuar también con severidad para realmente alcanzar la objetividad, dejando de lado en todo momento, la auto complacencia y el halago a los funcionarios, cuando el actuar de muchos de ellos no ha sido el esperado por los habitantes de nuestro Estado”, precisó.

Frías Bencomo precisó que uno de los temas que más importancia se le ha dado por su partido es el tema educativo, el cual consideraron que ha sido evidente la deficiente administración de quienes han estado a cargo de las dependencias educativas, lo cual se ha reflejado en corto y se reflejará a largo plazo en detrimento del sistema educativo, citando en primer instancia el déficit de maestros con el que se inició el ciclo escolar.

Agregaron que este problema se dio porque la autoridad administrativa no tuvo la capacidad para diagnosticar y programar los movimientos de cambio y asignación de plazas, lo que representó que miles de niños se quedarán sin clase durante algunas semanas y se añadió además los problemas irregulares que se dieron en la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente.

“Este cuerpo legislativo aprobó, hace algunas semanas, un exhorto al Ejecutivo Estatal, del cual, por cierto, no hemos obtenido respuesta para que la Función Pública investigara diversas denuncias de mismos ex funcionarios y de los propios aspirantes que señalan y presentan evidencias de funcionarios de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua y de la Secretaria de Educación y Deporte que violentaron la Ley del Servicio Profesional Docente y la convocatoria respectiva en la asignación de plazas de nuevo ingreso, actuando con favoritismo y dejando en desventaja a cientos de maestros nóveles que no pudieron acceder a una plaza definitiva a pesar de contar con el puntaje necesario”, puntualizó.

Entre otras denuncias indicó los sobreprecios en los productos para la elaboración de alimentos en las escuelas de tiempo completo, pidiendo también se investigara por parte de la Secretaria de la Función Pública a los funcionarios que permitieron la pérdida de miles o tal vez millones de pesos que pudieron ser invertidos en mejor alimentación para la niñez, favoreciendo a viejas prácticas de corrupción.

El coordinador puntualizó en la falta de pago a docentes, los problemas en materia de salud en torno al suministro de medicamentos y falta de inversión en clínicas y hospitales, así como el nivel bajo que se tienen en donación de transplantes, siendo que Chihuahua era líder y había repuntado a nivel nacional, encontrándose ahora sin equipo y médicos especialistas para seguir promoviéndole y brindando la oportunidad de una mejor vida a cientos de pacientes.

“La realidad es que la mayoría de los centros de salud y clínicas en las comunidades están funcionando sin los apoyos e inversiones requeridas, sin medicinas y dejando desprotegida la labor de los médicos y con ello poniendo en riesgo la salud de los chihuahuenses, en salud sigue habiendo una gran deuda”, manifestó el legislador, quien también cuestionó los nulos avances en materia de seguridad.