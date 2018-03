Panal exhorta a Salud a asignar médicos en clínicas de zonas rurales

Noticias de Chihuahua.-

El coordinador de la bancada del Partido Nueva Alianza, René Frías Bencomo, presentó un exhorto dirigido a la Secretaría de Salud a fin de asignar médicos en clínicas de regiones rurales, ante las denuncias que se tiene de que esta secretaría ha removido a doctores y los ha dejado desprotegidos en materia de salud.

El diputado precisó que sí bien algunas clínicas se quedaron sin médicos por cuestiones de inseguridad, hay otras regiones en donde no se dan estas condiciones que no cuentan con personal médico y deja en vulnerabilidad a personas que no cuentan con recursos para trasladarse a centros de salud más cercanos.

“En nuestra Entidad, como antes se señala, existen algunas regiones, en especial las más apartadas, que en los últimos meses se han quedado desprotegidas, sin la atención de un médico, dejando en estado de completa vulnerabilidad a personas de todas las edades y condiciones que tengan un detrimento en su salud e incluso en los casos en los que se recomienda la prevención”, precisó el diputado.

El legislador manifestó que tienen casos documentados en los que la Secretaría de Salud ha utilizado el argumento de la inseguridad para remover médicos de lugares que no han presentado esta problemática, dejando desprotegidas a las poblaciones y quedándose cómodamente con el ofrecimiento de servicios de salud en cabeceras municipales, pero no en las comunidades más alejadas que cuentan con clínicas equipadas, pero que no cuentan con personal médico.