Paisanos denuncian abusos de la Policía Federal en Ciudad Juárez

Mientras, Nadia Siqueiros, diputada local del Partido Acción Nacional, dio a conocer, a través de las redes sociales, que fue acosada por policías federales cuando repartía volantes a los paisanos provenientes de Estados Unidos en los que se les informa sobre sus derechos y las mercancías que pueden traer, así como el derecho a una franquicia de 500 dólares para que no sean sorprendidos.

Contó que en la caseta de Sacramento, cerca de Chihuahua capital, explicaba a los connacionales que los agentes federales no son aduanales, por lo que no tienen la facultad de hacer revisiones y, por tanto, fuera del recinto fiscal no se les puede hacer ninguna inspección de ese tipo.