Pagaron 6 mdp a ex empleada para mandarlos al PRI de Parral

Noticias de Chihuahua.-



El ex presidente municipal de Parral, Miguel Jurado Contreras, al ser cuestionado por los cheques que salieron a nombre de la hija de su ex secretaria Lucha Muñoz, por un monto acumulado aproximado de seis millones de pesos, dijo que el recurso fue destinado al PRI como un acuerdo con su ex presidente Pedro Villalobos y el presidente en turno. José Alonso Núñez Núñez.

Comentó que por tratarse de un asunto de suma importancia por la cantidad económica quincenal destinada al partido, que alcanzaba hasta los 40 mil pesos, tenía que buscar una persona de su entera confianza para utilizar su nombre y así obtener el recurso municipal, y que posteriormente lo entregara a los dirigentes del partido; es por ello que se eligió a Erika de Los Ángeles Solís Muñoz, hija de la popular Luchita.

Comentó que por obvia razón, el recurso fue etiquetado como lo marcan los cheques, para apoyo social a nombre de la beneficiaria, pero en realidad fue un recurso para operación del mismo PRI durante toda su administración.

Dijo que para nada se trata de un desvío de recursos, ya que el importe económico fue producto de la retención de 5 por ciento mensual del salario los trabajadores de confianza del Ayuntamiento, lo cual fue como un acuerdo mutuo, pues el salario les era retenido con la finalidad del que el recurso llegara a tiempo para la operación del tricolor.