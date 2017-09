Ornamentos patrios ya estaban cuando llegamos: Corral

Noticias de Chihuahua.-

Ante la polémica generada por los ornamentos patrios colocados en Palacio de Gobierno, que muestran una serpiente azul en el Escudo Nacional, el gobernador Javier Corral Jurado refirió que éstos fueron adquiridos en agosto, cuando aún no asumía el cargo.

Corral Jurado indicó que los artículos decorativos que se han colocado en edificios públicos con motivo de las fiestas patrias, no fueron comprados en su administración, ya que no cuentan con los recursos para invertir en este tipo de detalles.

“Cuando llegamos ya estaba muchos de esos ornamentos, vamos a utilizar exactamente lo que ya tenía el Estado, no hemos comprado nada nuevo, incluso creo que muchas de esas cosas la última adquisisión que se hizo fue en agosto, cuando nosotros no estábamos aquí, lo que nos hayan dejado es lo que vamos a utilizar porque no tenemos para invertir, los adornos son de todos colores”.

La polémica fue tal que incluso en el Congreso del Estado hubo posicionamientos por parte del PRI, Morena y otros partidos al considerar una afrenta que se hayan modificado los colores de este símbolo patrio y que se utilizara el azul que es, casualmente, el color del PAN.