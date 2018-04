Oposición en Congreso exige pagos a maestros y critica que Corral esté en México

Noticias de Chihuahua.-

Las bancadas de oposición en el Congreso del Estado exigieron al Gobierno del Estado atender de manera inmediata los pagos de las prestaciones y salarios a los maestros agremiados de la sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), así como también dejar de minimizar el universo de docentes afectados pues independientemente del número los casos existen y son trabajadores que deben llevar el sustento diario a sus casas.

Fue el coordinador de la bancada del Partido Nueva Alianza (Panal), René Frías Bencomo, quien presentó un posicionamiento en donde señaló que faltaba voluntad política por parte de las autoridades para darle respuesta a los docentes, tanto en los salarios que se adeudan como en las prestaciones que no han sido pagadas, las cuales indicó han sido legítimamente obtenidas a lo largo de décadas.

La negativa a pagar estas prestaciones por parte de Gobierno del Estado ha sido que no cuentan con instrumentos legales para hacerlo, pues con la entrada en vigor de la Reforma Educativa -la cual fue aplaudida y aprobada por el actual gobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado- se perdieron beneficios, argumentando el diputado del Partido Nueva Alianza que lo que se eliminó fue la carrera magisterial, misma con la que no contaban los maestros estatales, puesto que esto no competía a ellos.

Aclaró que durante la administración pasada se firmó un acuerdo institucional entre Gobierno del Estado con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para garantizar las prestaciones laborales adquiridas a lo largo del tiempo, sin embargo al ingreso de esta administración se definió que no se respetarían estos acuerdos y es hasta el momento el problema que se tiene, el cual consideró se origina por la falta de voluntad política.