Prohíben a policías viales “cacerías de infracciones”

Noticias de Chihuahua.-

El Congreso del Estado reformó la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua, reformando el articulo 15 en relación a las obligaciones de los integrantes de la Policía Vial, obligándolos a que se encuentren en lugares visibles y con torretas encendidas para priorizar sus actividades como agentes preventivos en lugar de sancionadores.

Lo anterior ante las acciones que realizan los agentes de vialidad, ya sea en vehículo automotor o bien en motocicleta, en el sentido de la práctica conocida como “cacería de la infracción” que consiste en ocultarse y aprovechar cualquier descuido de los conductores, propiciando con ello que los agentes descuiden sus funciones vitales de prevención por realizar prácticas desleales sancionadoras.

Dentro del dictamen presentado se establece que esta cacería de infracciones se da en gran medida por la ya conocida cuota diaria de multas que les exigen algunos de los superiores a los agentes, con lo que no buscan generalizar al total de la corporación, sin embargo es necesario evitar las prácticas ya mencionadas ante las molestias de ciudadanos que se han enfrentado a infracciones por agentes viales que se mantienen ocultos en algunos lugares para posteriormente sancionar a conductores.

“Si pensamos en el amplio catalogo de infracciones, como son el conducir sin cinturón de seguridad, portar menores en el asiento delantero, no conceder el paso en los pasos peatonales, nuestros agentes se limitan (hablando del común) solamente en esconderse para poder sorprender a un conductor o bien detener al azar a los conductores en busca de aspectos que no encuadren en la Ley para poder emitir la boleta correspondiente. No obstante al ser la práctica que mayor molestia causa la de ser sorprendidos por un elemento oculto, se puede considerar a que dicha conducta es la más cómoda, ya que no involucra más que estar esperando el momento con el vehículo encendido, aire acondicionado y demás comodidades que la propia unidad ofrece para esperar el momento de cazar la infracción, cuando el sector destinado a su vigilancia está siendo descuidado y otros conductores que en realidad ponen en riesgo la ciudadanía hacen de las suyas teniendo nulas consecuencias”, se explicó.

Anteriormente el director de la Policía Vial, Carlos Reyes, había prohibido estas prácticas a los agentes y rechazado también la obligación de cuotas diarias, sin embargo no se establecía la prohibición dentro de la ley, por lo que fue reformado el artículo mencionado para quedar redactado de la siguiente manera: