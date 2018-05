Nuevas solicitudes de extradición vs Duarte no son de los casos más importantes

Noticias de Chihuahua.-

Las dos nuevas solicitudes de extradición en contra de César Duarte Jáquez presentadas por la Procuraduría General de la República, no incluyen los casos más importantes por el monto de recursos desviados dell erario estatal, afirmó el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado.

La Procuraduría General de la República (PGR) entregó a la embajada de México en Washington la octava y novena petición de arresto con fines de extradición del exgobernador de Chihuahua César Duarte, para que a su vez las turne a los Departamentos de Estado y de Justicia de Estados Unidos.

Ninguna de estas dos nuevas solicitudes incluye el desvío de 379 millones 204 mil 99.99 por el cual se vinculó a proceso al ex director de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda, Sergio Medina Ibarra, el cual se realizó a través de la simulación de un contrato con la empresa Asesoría y Servicios Online SA de CV, propiedad de J. Santos Benítez, no sólo con el objetivo de financiar campañas priístas y “gratificar” a los diputados locales que votaron en favor de la bursatilización de 6 mil millones de pesos en el 2016, sino que acabó también en manos del abogado del ex gobernador César Duarte Jáquez, el ex auditor Superior y del Estado, Jesús Esparza Flores, en el proyecto de la Ciudad Judicial, entre otros.

Tampoco está la triangulación de 250 millones de pesos obtenidos por Chihuahua a través de un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que fueron extraídos de las arcas estatales mediante la simulación de cinco contratos con diversas empresas, entre ellas, la de Gutiérrez Gutiérrez, para poder destinar estos recursos a campañas priístas en el 2016.

“Faltan las que implican un mayor monto en la desviación de recursos de Chihuahua y las que tienen trascendencia directamente con desvíos de recursos públicos a fines político-electorales. Estamos hablando de las dos principales investigaciones que judicializamos y logramos obtener órdenes de aprehensión en el caso de educación, 250 millones de pesos y el caso Online de cerca de 380 millones de pesos”.

En este sentido, el mandatario manifestó que buscarán que sea debidamente formulada la solicitud de extradición para estos casos, así como de las cuatro nuevas órdenes de aprehensión que ha obtenido la Fiscalía y que se integraron al expediente entregado a la PGR.