La SS no tiene policías ni militares, su arma es la salud: Ávila

Noticias de Chihuahua.-

Luego de que la diputada Rocío Sáenz Ramírez señalara que la Secretaría de Salud (SS) tomó como “llamados a misa” los exhortos que presentó para proteger a los pasantes y personal médico, el titular de la dependencia, Ernesto Ávila Valdez, subrayó que el establecimiento de medidas de seguridad es trabajo de la Fiscalía General del Estado y no del sector salud ya que no cuentan con policías o militares.

Ávila Valdez manifestó que la diputada Sáenz “tiene un sentimiento particular” sobre el tema de la seguridad a los trabajadores de la salud que se han visto afectados por los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, ya que la labor de la SS se encarga de atender los problemas médicos de la ciudadanía, pero la procuración de justicia y la seguridad pública son competencia de otras áreas.

“Nosotros hemos hablado con el fiscal, ella nos exhorta, nosotros damos salud, hay que dejar claro que nosotros no tenemos policías, no tenemos ministeriales, no tenemos soldados, nuestras armas son los medicamentos, la consulta, los laboratorios”.

En este sentido añadió que en lo particular se ha reunido con el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, quien incluso estuvo en el municipio de Gómez Farías antes del enfrentamiento tras el cual fue “levantado” el director del Hospital Regional, Blas Juan Godínez, para hablar de estos temas.

“El fiscal incluso fue a Gómez Farías, se entrevistó con el doctor Godínez y se garantizó la seguridad, pero cuando llega un comando de 300 personas es difícil abstraerse, las cosas se ponen complicadas”.