Nos sentimos dejados de la mano de EPN: Corral ante presupuesto

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado reiteró que la federación ha dado un trato injusto al estado en el reparto de presupuesto para el 2018 ya que, aunque se aumentaron participaciones y aportaciones, se redujo la inversión en el estado con respecto a los dos años anteriores.

En este sentido, el mandatario manifestó que buscará una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto para pedir su apoyo en varios rubros que fueron perjudicados por las asignaciones presupuestales o en las que la Secretaría de Hacienda se quedó corta en sus promesas.

“Hay otros temas que yo quiero platicar con el presidente… nos sentimos dejados de la mano de Peña Nieto y él nos ha ofrecido apoyarnos pero no hemos visto nada claro, en un año y un mes no he sentido el apoyo de Peña Nieto”.

Corral Jurado subrayó que es cierto que las aportaciones y participaciones al estado aumentaron cerca de 2 mil millones de pesos, sin embargo esto se debió a los esfuerzos fiscales del estado, ya que Chihuahua se colocó como la tercera entidad en todo el país que más aumentó su recaudación y por el ingreso del Impuesto Espacial sobre Productos y Servicios (IEPS).

No obstante, en cuanto a la inversión federal, el estado recibirá sólo 4 mil 250 millones de pesos cuando en el 2017 se entregaron 4 mil 583 millones y en el 2016, este monto alcanzó los 6 mil 130 millones.

Entre los programas en que esta reducción se hizo más evidente estás son el de Desarrollo Regional, infraestructura y el Fondo Metropolitano, además de que no se aclararon las reglas de operación para las bolsas concursables para la generación de proyectos específicos.

Sobre seguridad, el jefe del ejecutivo reconoció que los recursos no se redujeron, sin embargo la distribución del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) será la misma.