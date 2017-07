Nombramiento del Pato Ávila es legal; hay mala voluntad y desinformación: Corral

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, reiteró que el nombramiento del padre jesuita, Javier “El pato” Ávila Aguirre como miembro del Consejo Ejecutiva de Atención a Víctimas, se encuentra dentro del marco legal, por lo que la impugnación presentada por el comisionado del Ichitaip, Rodolfo Leyva, habla de desinformación y mala voluntad en contra del ministro religioso.

En este sentido, Corral Jurado puntualizó que el Pato Ávila, propuesto por el Ejecutivo y nombrado por el pleno del Congreso del Estado, no ocupa un cargo de funcionario público, sino de consultor ciudadano que no recibe ningún tipo de remuneración económica, por lo que no se viola la laicidad del Estado como argumenta Leyva en el recurso interpuesto.

“Hay muchas valoraciones que hacer en torno de esa impugnación, nosotros tenemos la convicción de que que se trata de un nombramiento realizado en el Congreso del Estado con apego a la ley, más que ignorancia creo que hay mala voluntad en el tema de la impugnación pues no es ningún funcionario público, no es ningún servidor público”.

Por el ello, el mandatario subrayó que el comisionado lo que busca es golpear políticamente, pero de una manera muy desinformada, por lo que reiteró su respaldo al padre, de quien destacó su larga y acreditada defensa de derechos humanos.