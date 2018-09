No tiene FGE móvil de homicidio de Uriel Loya; no había indicios de riesgo

Noticias de Chihuahua.-

El fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, señaló que aún no se ha logrado definir el móvil del homicidio del empresario Uriel Loya Deister, quien ayer fue privado de la vida en la ciudad de Parral, mientras descendía de su vehículo.

Peniche Espejel indicó que tras el homicidio se enviaron de inmediato a dos grupos especiales encargados de recopilar toda la información posible, otro más enfocado al análisis de estos datos, así como a personal de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) para la instalación de filtros en las vías carreteras que ayuden a dar con los responsables.

Abundó que por en este punto de la investigación no se puede descartar ninguna línea de investigación en tanto no se agote toda la información y se ahonde, sobre todo, en el entorno inmediato de la víctima ya que hasta el momento no se cuentan con antecedentes de que existiera un riesgo, como amenazas o delitos previos.

El fiscal refirió que tampoco se puede revelar dato alguno sobre la posible ubicación de los dos sujetos que atacaron al líder de Coparmex en Parral, los cuales fueron captados en un video que circula por redes sociales, pero cuyos rostros estaban cubiertos con cascos.