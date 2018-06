No tenían barzonistas escoltas; abiertas las líneas de investigación: Aparicio

Noticias de Chihuahua.-

El comisionado Estatal de Seguridad, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, descartó que los dos barzonistas asesinados el miércoles en Namiquipa, contaran con algún tipo de protección por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Durante le miércoles se registró la ejecución de los barzonistas Ramón Hernández Nevárez, de 75 años y Anselmo Hernández Andujo, de 39 años, en el kilómetro 10 de la carretera que conduce a Santa Clara.

En este sentido, Aparicio Avendaño aseveró que CES ya cuenta con presencia en dicha zona para colaborar con la vigilancia y las investigación que encabeza la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

Añadió que por el momento las autoridades no cuentan con un móvil establecido por lo que prefirió no establecer alguna posible causa de esta agresión para no descartar ninguna posible línea de investigación.

“Estamos investigando, tratamos de ser muy objetivos como lo hemos sido, por supuesto el personal de la CES tiene presencia de la zona. Hemos estado trabajando con varios filtros de control en Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, en toda esa zona el personal está desplegado”.