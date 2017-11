No tengo ningún interés político ni económico: Ávila sobre especialidades

Noticias de Chihuahua.-

Luego de ser acusado por los residentes de diferentes hospitales del estado de haber cerrado especialidades por intereses personales, el secretario de Salud, Ernesto Ávila Valdez, negó dichas afirmaciones.

Durante una conferencia de prensa celebrada el martes por la tarde, los médicos residentes señalaron que el secretario había ordenado el cierre de las especialidades de geriatría, cirugía plástica y angiología, para eliminar competencia profesional y así beneficiarse él y a sus allegados

“Yo no recibo absolutamente nada por cerrarlas (especialidades) yo no soy cirujano plástico, ni geriatra ni angiólogo, a mí eso no me afecta en lo absoluto, a lo mejora hay ahí una tergiversación de la situación, y tampoco políticamente para mí no tiene nada que ver”, dijo el doctor Ávila, quien reparo que incluso se abrieron más espacios en anestesiología, rama en la que él se especializa.

En este sentido puntualizó que la suspensión provisional de ingresos a especialidades deriva de una cuestión de calidad y prácticas, ya que las áreas en mención tenían menos demanda que otras ramas prioritarias dentro de los programas de salud pública, como ginecología o pedriatría.

Añadió que el propio rector de la UACH, Luis Fierro Ramírez, se evaluarán los programas de especialidades cada seis meses para verificar que cumplan con los estándares de calidad necesarios, de los contrario deberán tomarse acciones para mejorarlas o en su caso, suspenderlas hasta que se logre contar con la capacidad para aumentar su nivel.