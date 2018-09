No tenemos persecución contra medios: Corral

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, aseguró que no existe ningún tipo de persecución en contra de los medios de comunicación a los que ha calificado como extorsionadores y mentirosos, durante una entrevista realizada en el programa radiofónico de Marco Antonio Guevera.

“Nosotros no tenemos ninguna persecución contra nadie. Del gobernador se han dicho muchas cosas que no sólo no son ciertas, sino que son injustas y moralmente cuestionables”, refirió el mandatario en una entrevista brindada al periodistas Marco Antonio Guevara.

Desde el inicio de su gobierno, el jefe del ejecutivo ha afirado que existen varios medios de comunicación que intentan extorsionar su administración a fin de obtener convenios económicos por parte de la Coordinación de Comunicación Social, pero al no obtenerlos se dedican a publicar mentiras y a distorsionar y magnificar la información.

No obstante, Corral aseveró que no es su intención presentar querellas en contra de ninguna de estas empresas ya que basta con la denuncia pública para que la ciudadanía esté alerta de la compaña de desprestigio que existe en su contra.

Finalmente, comentó que su gobierno nunca ha estado en contra de la crítica y de hecho la reciben cuando se trta de un ejercicio periodístico serio.