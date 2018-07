No debe imponer AMLO reformas polarizantes como despenalización del aborto y voluntad anticipada: Corral

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, señaló que en este momento las propuestas de la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para despenalizar el aborto en todo el país y permitir la voluntad anticipada para enfermos terminales, no son prioritarias por lo que la nueva administración debería comenzar con otras reformas relativas, sobre todo, a la pacificacíón del país.

“Son temas muy polémicos, nosotros tenemos un criterio sobre ello, obviamente diferimos de que sean estos los temas urgentes del país, es más importante establecer ahora consensos sobre objetivos comunes, estrategias comunes, no conviene ahora entrar a dividir a la sociedad chihuahuense y a la sociedad mexicana con temas que tiene todavía una reserva de discusión muy importante”.

Corral Jurado refirió que no está en contra de que se inicie con el debate sobre estas propuestas, sin embargo criticó que se busque imponerlas sólo porque Morena cuenta con mayoría en el Senado y la Cámara de Diputados.

“Lo primero que tenemos que hacer es una armonía social, tenemos que logar la cohesión social a partir de lo que nos es común de lo que nos concurre, nos incita, nos convoca, hay que arreglar primero los temas esenciales y luego ir a los temas ideológicos no es tan buena idea empezar por los temas ideológicos… No nos oponemos a que se discutan las cosas, más bien lo que queremos es que se discutan porque lanzar la idea de que van a empezar con una reforma legislativa así solo porque hay mayoría en las dos cámaras, me parece que puede ser un detonante de polarización social que ahora no merece el inicio del nuevo gobierno”.