No somos moscas para que nos maten a periodicazos: Corral

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, reiteró que existe una campaña por parte medios extorsionadores que buscan desprestigiarlo a él y a su gobierno, sin embargo, aseguró que no lograrán matarlos a periodicazos.

El comentario se relaciona a los reportajes publicados por el El Diario de Juárez y el Diario de Chihuahua en los cuales se exhiben irregularidades y un conflicto de interés en los contratos celebrados por el coordinador de comunicación social con la empresa Xtreme Sports, por 4.9 millones de pesos.

El mandatario estatal incluso calificó a estos medios como mentirosos porque inventan y distorsionan información diariamente sólo con el objetivo de descalificarlo por lo que la gente ya no les cree.

“Tenga cuidado, recuerden que el gobierno del estado de Chihuahua y su gobernador están en medio de una guerra mediática, tenemos una campaña permanente de descalificación, de calumnias, de mentiras, ahí está el caso particular de los Diarios, cómo nos han querido extorsionar con el tema de la publicidad y no nos hemos dejado y no nos vamos a dejar porque además nosotros no somos moscas de la política para que nos maten a periodicazos, a nosotros no nos mata un periodicazo”.