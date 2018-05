No se puede hablar de posiciones, campañas aún no inician: Reyes Baeza

Noticias de Chihuahua.-

El candidato de la primera fórmula al Senado de la República, José Reyes Baeza, señaló que al momento no puede hablarse de posiciones en torno a la contienda de la capital de Chihuahua y tampoco si esto afecta a otras candidaturas puesto que las campañas electorales locales aún no arrancan y cualquier posicionamiento no sería objetivo.

Reyes Baeza manifestó que en tanto no suceda eso, los candidatos deberán seguir impulsando un trabajo de cercanía y persuación que permita ir avanzando en la voluntad y el compromiso de los chihuahuenses, mientras que el partido deberá hacer la parte que le toca en el activismo y la estructura electoral.

En torno a los señalamientos sobre Alex Domínguez, quien estaría en tercer puesto en la contienda electoral por la alcaldía de Chihuahua tras ser superado por el candidato de Morena Fernado Tiscareño, el ex gobernador de Chihuahua manifestó que no es objetivo la posición pues no han comenzado las campañas electorales y será hasta e 24 de mayo cuando puedan verse las posiciones.

“Alejandro es un buen candidato, la campaña todavía no inicia, no podemos hablar de si estoy en un lugar o en otro, el 24 de mayo que Alejandro presente a los chihuahuenses lo que representa para el desarrollo de la capital podremos ir viendo los punteros”, precisó el ex director del ISSSSTE.