Multa del INE al PRI por recibir dinero de Duarte repercutiría en procesos penales: CJR

Noticias de Chihuahua.-

El secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, señaló que no sabe ni quiera saber si el ex dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado, luego de que interpusiera un nuevo juicio de amparo en contra de una eventual orden de aprehensión solicitada por las autoridades de Chihuahua, pero advirtió que la multa aplicada por el Instituto Nacional Electoral (INE) al tricolor por recibir 14.6 millones de pesos de la administración de César Duarte Jáquez en el 2016 repercutirá en los procesos penales que se siguen en contra de varios exfuncionarios por este tema.

Ayer, el Consejo General del INE informó que la Unidad Técnica de Fiscalización confirmó que el gobierno de Chihuahua encabezado por César Duarte Jáquez, desvió 14.6 millones de pesos hacia el Partido Revolucionario Institucional (PRI), por lo que le aplicó una sanción de 36.4 millones de pesos.

Horas más tarde trascendió que Beltrobes había interpuesto un recurso de amparo que la jueza María Dolores Núñez Solorio del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal aún no había admitido ya que le dio un plazo de cinco días para que especifique el acto que reclama, pues como promovente no precisó que acto le atribuye a cada una de las autoridades que señala como responsables, entre los que se encuentra jueces de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio en el estado de Chihuahua.

Ante ello, Jáuregui Robles refirió que:

“En el caso de los desvíos millonarios al PRI por los cuales el día de ayer, en la sesión, quedó plenamente acreditado por la Comisión de Fiscalización que encabeza el consejero Ciro Murayama es evidente que se genera ya una convicción muy profunda sobre el tema y esto desde luego puede repercutir de lo que es el ámbito administrativo electoral a lo que trasciende a las conductas de manera individual en el ámbito penal”.

En este sentido, comentó que habrá que esperar para ver si las acusaciones formuladas por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) son respaldadas por los órganos juridisccionales.

Añadió que con esta sanción del instituto electoral se podría obtener no sólo una sentencia condenatoria en contra de las personas involucradas en los desvíos, sino una reparación del daño al estado, que es lo que más interesa al gobierno.

Finalmente reiteró que no puede asegurar si en específico se investiga a Manlio Fabio Beltrones ya que es la Fiscalía, que cuenta con autonomía técnica, la que debe conocer sobre las indagatorias y no él. Asimismo dijo desconocer si hay más desvíos hacia el PRI.

Además de los 14.6 mdp hay otro desvío de 63.8 mpd

El 27 de junio del 2017, se dictó auto de vinculación a proceso al ex secretario de Hacienda, Jaime H.C.; al exdirector de Egresos, Jesús O. A.; al ex director de Programación y Control de Pagos, Miguel Ángel M.A y al secretario de Finanzas del PRI, Pedro Mauli R.Ch, por la entrega de 14 millones 609 mil 583 pesos al partido tricolor, provenientes de descuentos a las compensaciones de los trabajadores del Gobierno del Estado, según se asienta en la causa penal 457/2017.

Los imputados fueron los únicos cuatro ex funcionarios que atendieron el citatorio de la justicia federal a petición de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), ya que ni el ex gobernador César Duarte Jáquez, la ex diputada local, Karina Velázquez Ramírez; el ex director General de Administración de la Secretaría de Hacienda, Gerardo Villegas Madriles, ni el ex coordinador administrativo, Adrián Dozal Dozal, se presentaron a las audiencias.

Además, el 12 de octubre del 2017, la Fiscalía General del Estado acreditó la probable responsabilidad de Pedro Mauli R. C en el delito de peculado, tras el desvío de más de 63 millones de pesos, recursos públicos que recibió de la administración pasada hacia el Partido Revolucionario Institucional.

En la audiencia ante la Juez de Control, el agente del Ministerio Público hizo argumentos incriminatorios que establecen que en los años 2014 y 2015, el imputado, ex secretario de finanzas del citado partido político, recibió de la Secretaria de Hacienda del estado de Chihuahua, la cantidad de tres millones de pesos mensuales y cantidades adicionales por instrucciones del ex gobernador Cesar Duarte.

La autoridad ministerial, refirió como se hizo el desvió de un total de 63 millones 833 mil 333, en contubernio con otros ex funcionarios, de las arcas del gobierno estatal recursos que se proporcionaron desde la cuenta número 0166143970 del Banco BBVA Bancomer perteneciente a la mencionada institución pública.