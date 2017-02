No rehuyo a mi responsabilidad, que la Fiscalía no rehuya a la suya: Cabada

Noticias de Chihuahua.-

El alcalde de Juárez, Armando Cabada Alvídrez, subrayó que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se mantiene firme en el cumplimiento de sus responsabilidad, por lo que pidió a la Fiscalía General del Estado a que no rehuya a las suyas.

Ante un violento inicio de mes en la frontera, el edil indicó que este jueves ser reunirán con el director de la Policía Estatal Única (PEU), Óscar Aparicio Avendaño, para abordar las estrategias que deben seguirse para frenar la comisión de homicidios y otros delitos.

En este tenor, el munícipe manifestó que la Fiscalía, encabezada por César Augusto Peniche Espejel, atraviesa diversas dificultades económicas, motivo por el cual quizá no se haya avanzado como se esperaba en materia de seguridad.

Sin embargo abogó por el papel que ah tenido la Policía Municipal de Juárez, la cual busca su recertificación y mantiene la revisión de sus filas para detectar a cualquier elemento que ponga en peligro el prestigio y la sanidad de la corporación

Cabada sentenció que la corporación de seguridad en Juárez se ha encargado de detener a varios sicarios y homicidas, entre ellos, una banda vinculada a 27 asesinatos y otro grupo responsable de una sobre ejecución durante la noche del domingo.

Indicó que este tipo de detenciones deberían recaer en la Fiscalía más que en una corporación municipal, no obstante el compromiso de velar por la seguridad de los ciudadanos debe ser la misma en todos los niveles.

“Yo no rehuyo a mi responsabilidad y pido que nadie rehuya a la suta, yo no voy a juzgar lo que haya hecho el señor Peniche, sabemos que están atorados con muchos problemas económicos, por eso no se ha avanzado como quisiéramos… ellos tienen que detener a los responsables, pero la verdad es que cada quien tenemos nuestro compromiso en esto”.