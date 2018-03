No recibimos línea de nadie: de la Rocha

Noticias de Chihuahua.-

El comisionado presidente del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), Alejandro de la Rocha Montiel, aseguró que no han recibido ningún tipo de línea por parte del gobernador Javier Corral Jurado ni otro agente externo al organismo.

“El instituto es totalmente imparcial e independiente. Hemos ordenado a Educación, Gobernación, Fiscalía, Hacienda, Salud, Bachilleres a que entreguen la información… El 91 por ciento de los recursos, que son más de mil 300 han sido a favor del solicitante, no estamos recibiendo ningún tipo de línea”.

Añadió que como órgano autónomo tiene coordinación con los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, con otros órganos autónomos y con las universidad sin que esto signifique sumisión o intromisión.

Sobre su permanencia como presidente del órgano garante, refirió que el jueves se vence el plazo de 10 días para acatar la restitución de Rodolfo Leyva Martínez como titular ordenada por un juez ,en su caso, interponer un amparo.

“Mientras no haya la orden de ejecución del juez, en donde me diga: tienes tres días para restituirlo en el cargo, yo todavía tengo que seguir fungiendo, no por gusto, no por capricho, porque el organismo tiene que operar, ósea la ciudadanía se merece un órgano que siga operando, a pesar, de los juicios que se estén presentando”, aseguró.