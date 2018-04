No puedo solo: Héctor Pablo González pide trabajar juntos para fortalecer el TSJ

Noticias de Chihuahua.-

Tras ser electo por unanimidad como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua (TSJ), Pablo Héctor González Villalobos, llamó a las y los magistrados a trabajar en unidad para darle a la sociedad el poder judicial que merece.

El ahora magistrado presidente reconoció, primero a su antecesor Julio César Jiménez Castro, por el amor al poder judicial que se vio reflejado en sus esfuerzos por fortalecerlo pese a la época difícil en la que le tocó titular al TSJ, así su calidad moral y valía como jurista,.

Asimismo agradeció la voluntad de los magistrados Marco Eniliano Anchondo Paredes, Juan Carlos Carrasco Borunda Juan Rodríguez Zubiate que declinaron sus intenciones de contender por la presidencia y darle a él un voto de confianza en esta nueva etapa del Tribunal.

Extendió este reconocimiento al resto del pleno, de quien dijo, supieron anteponer el interés superior del poder judicial y abrieron un canal al diálogo, no sin dejar de advertir que aún hay diferencias, heridas y un trabajo importante por delante para tener una autentica cooperación.

“Yo les pido que ayuden, que me acompañen, que trabajemos juntos porque solo no puedo. Si acepto esta confianza que me han depositado es porque sé que cuento con ustedes y por lo tanto al votar por la propuesta por la confianza que ustedes me han expresado”.