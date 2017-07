No puedo ir a todas las reuniones con el STACOBACH, pero la SEyD está presente: Cuarón

Noticias de Chihuahua.-

Luego de que el Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (STACOBACH), lo acusara de no asistir a las reuniones que tienen con el gobierno para resolver que existe dentro de este susbsistema educativo, el secretario de Educación y Deporte, Pablo Cuarón Galindo, señaló que no le es posible estar presente en todas las citas debido a que tiene otros asuntos que tratar, sin embargo, en las mesas de diálogo siempre hay representantes de la dependencia.

Cuarón Galindo manifestó que la Secretaría y el Gobierno del Estado continúan en pláticas con la organización sindical que exige la destitución de la directora general del Cobach, Teresa Ortuño Gurza, para lograr un entendimiento y un acuerdo. Sin embargo, los trabajadores aseguraron que el diálogo con las autoridades ha resultado inútil hasta el momento.

En este sentido, el secretario manifestó que su ausencia no significa que no haya disposición o no existan avances, toda vez que en las reuniones que se han realizado a lo largo de las últimas semanas ha habido representación de la SEyD, así como de la Secretaría General de Gobierno para recoger las demandas del sindicato.

La última reunión se celebró el lunes 3 de julio en la Secretaría General de Gobierno, sin la presencia de Cuarón, quien se encontraba en Juárez realizando diversas gestiones. Ese mismo día, el STACOBACH reiteró que el 17 de agosto irán a paro indefinido si no se remueve a Teresa Ortuño de la Dirección.