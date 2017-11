No procederá legalmente Corral contra medios por difamación: Pinedo

Noticias de Chihuahua.-

Luego de que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, acusara que algunos medios lo difaman e incluso intentan extorsionarlo, el coordinador de Comunicación Social, Antonio Pinedo Cornejo, indicó que no hay interés del mandatario de proceder legalmente en contra de estas empresas.

Pinedo Cornejo señaló que el gobernador ya procedió al haber denunciado públicamente las medias verdades, la manipulación de información y falacias completas en las que presuntamente han incurrido algunos medios.

Refirió que tanto el gobernador como su equipo supieron desde el 6 de junio del 2016, cuando ganaron las elecciones, que habría “golpeteo, desinformación, notas falsas de pe a pa”, debido a que ya se tenía la decisión de racionalizar los gastos de publicidad oficial que durante la administración anterior fueron desproporcionados.

“No no hemos quejado y no lo vamos a hacer en el sentido de presentar una denuncia oficial, no creo que sea necesario”, apuntó el coordinaro, quien añadió que esperan que la relación con los medios mejorará ya que además el problema no es ni con media docena de medios en todos el estado.

“La inmensa mayoría entendió que la situación es diferente a la del pasado que nosotros no estamos buscando que nos solapen que no estamos buscado que proyecten la gobernador como lo que no es, el gobernador es una persona honesta y es uno de los tres gobernadores más transparente en sus viajes, no estamos pagando por manejo informativo”.

No obstante, los señalamientos de Corral en contra de varios medios, tanto estatales como nacionales han sido evidente, ya que los ha acusado de mentir, extorsionar e incluso de ser voceros del crimen organizado, lo que generó la inconformidad de los reporteros y periodistas que laboran para estas casas editoriales al considerar que vulneran el ejercicio informativo y su propia seguridad.