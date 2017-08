No perderán antigüedad trabajadores del Cecytech si se incorporan al IMSS: Cuarón

Noticias de Chihuahua.-

El secretario de Educación, Pablo Cuarón Galindo, aseguró que la incorporación de los trabajadores del Cecytech al IMSS con el propósito de que cuenten con seguridad social, no afectara su antigüedad, como temen los integrantes del Sindicato de Trabajadores (Sitcecytech).

Cuarón Galindo reiteró que la opción de incorporar a los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social se debe a que Pensiones Civiles del Estado y del ISSSTE no cuentan con la capacidad para acogerlos, situación que les fue explicada a las dos organizaciones sindicales que existen en el Cecytech.

“Se entendió que no es una cosa propiamente de Cecytech, es un impedimento de ISSSTE y de Pensiones que no pueden y no quieren y no aceptan, entonces el Seguro Social es el medio”, acotó el funcionario.

El secretario añadió que es falso que los empleados vayan a perder su antigüedad al ser integrados al IMSS, ya que dentro del Cecytech se formó un fondo de ahorro que servirá como una especie de afore para ellos.

“Afortunadamente se tiene un fondo de ahorro que los mismos trabajadores han hecho por años, eso les sirve mucho para aquellos que ven a entrar al seguro social, no van a empezar de cero, ya tienen ahorrado, entonces se va a manejar ese fondo aparte para que les siga dando rendimiento, es una afore que afortunadamente se hizo en Cecytech”.