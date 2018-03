No nos podemos endeudar más aunque quisiéramos: Hacienda

Noticias de Chihuahua.-

El subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Eduardo Fernández, puntualizó que el Estado no podría endeudarse más aunque lo intentara, debido a que ya ha alcanzado el tope establecido en la Ley de Disciplina Financiera para Entidades Federativas y Municipios, el cual llega a los 24 mil millones de pesos.

Lo anterior en referencia al Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos publicado en el propio portal de Transparencia de Gobierno del Estado donde se observa que Chihuahua incrementó su endeudamiento en más de 5 mil millones de pesos del inicio del 2016 al cierre del 2017.

Si bien Fernández reconoció que el documento es realizado por el Departamento de Contabilidad Gubernamental, deberá contrastarse con los reportes de deuda que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que en este documento se incluyen “otros pasivos”, correspondientes a proveedores que se dejan de pagar en diciembre por cuestiones de sistema y que se saldan al inicio del año.

“Nosotros no nos podemos endeudar aunque quisiéramos, el gobierno anterior sí podía porque no había una ley de Disciplina Financiera… Habrá que checar el reporte trimestral de la Secretaría de Hacienda, lo que está registrado, no puede haber ahí error… Es dato más sólido que estas cosas contables, donde hay otros pasivos, proveedores que en diciembre dejas de pagar por cuestiones de sistema y que enero vuelven a bajar. En la contabilidad hay cosas que no reflejan la realidad”.

Según el reporte del 2016 publicado en el portal de transparencia del Gobierno del Estado, la deuda pública directa de Chihuahua al cierre del 2016 era de 22 mil 009 millones 681 mil 096 pesos y al final del 2017 subió a los 27 mil 234 millones 020 mil 960, es decir, creció en 5 mil 224 millones 339 mil 864 pesos.

Sin embargo, como mencionó el subsecretario, en el desglose se especifica que el Estado tiene una deuda de corto plazo por 2 mil millones de pesos con los bancos Multiva e Interacciones, un pasivo a largo plazo por 20 mil 247 millones 897 mil 524 pesos, y se incluyeron otros pasivos por 4 mil 986 millones 123 mil 436 pesos.

Por otra parte, el funcionario aseguró que no sólo no se ha sumado un peso a la deuda neta del estado que ronda los 49 mil millones de pesos, sino que se logró reducir en cerca de mil millones durante la presente administración.