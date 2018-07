No me demandó Egro; a la prensa se le está acabando la imaginación: Ávila

Noticias de Chihuahua.-

El secretario de Salud, Ernesto Ávila Valdez, acusó a la prensa de quedarse sin imaginación por afirmar que la farmacéutica Egro Servicios de México SA. de CV., lo haya demandado por incumplimiento de pago.

La empresa farmacéutica Egro denunció al Ichisal, Pensiones Civiles del Estado y la Secretaría de Hacienda por una deuda de 20 millones 580 mil 371 que mantienen desde el 2016, luego de haber sido contratada por estas instancias para surtir medicamentos y material de curación.

Ávila Valdez refirió que la demanda de la empresa no va en contra de él sino de las instancias gubernamentales antes señaladas que ya reconocieron el adeudo ante la Secretaría de Hacienda y será esta dependencia, junto a la Función Pública los que revisen los contratos y hagan los pagos correspondientes.

Por otra parte reprochó que se le involucre en el adeudo que tiene esta empresa con Pensiones, así como con el despido del personal que trabaja para este organismo descentralizado ya que no depende de él. “Yo no he corrido a nadie de Pensiones, no conozco a los médicos”.

La empresa Egro se vio beneficiada con dos adjudicaciones directas a través de Pensiones Civiles del Estado, en octubre del 2016 y enero del 2017, hasta por 31.5 millones de pesos y 662 mil pesos, respectivamente.

El 06 de octubre del 2016, Pensiones Civiles del Estado celebró el contrato identificado con el número PEC-Medicamentos-AD-2016-C13 con Egro, para el “suministro de medicamentos y productos”, por un monto de 28 millones 734 mil 220.91 pesos hasta 31 millones 559 mil 115.66 millones de pesos.

Posteriormente, el 01 de enero del presente año, Pensiones adjudicó otro contrato registrado con el número PCE-Medicamentos-AD-2017-C9, para el mismo fin, por un monto mínimo de 241 mil 842.16 pesos hasta 362 mil 797.46 pesos.

Egro Servicios de México también firmó un contrato por hasta 80 millones de pesos con el Ichisal, lo que en su momento generó polémica por haberse omitido el proceso licitatorio correspondiente, sin embargo el organismo explicó que esta adjudicación fue la vía más adecuada para hacer frente al desabasto de medicamentos.