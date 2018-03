No hubo interés de la bancada del PAN en cuestionar a funcionarios: GPPRI

Noticias de Chihuahua.-

La coordinadora de la fracción parlamentaria del PRI, Isela Torres Hernández, refirió que no hubo interés en los legisladores del PAN de cuestionar a los funcionarios del Gobierno Estatal que han desfilado en el Pleno del Congreso del Estado para comparecer por el primer informe de actividades de la administración gubermanetal.

Durante las primeras seis comparecencias que se han realizado, son pocos los legisladores que han acudido al Pleno del Congreso para atender las mismas, destacándose que durante la comparecencia de María Teresa Guerrero de la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas y de Norma Ramírez Baca, titular de Obras Públicas, los lugares de la bancada panista se vieron practicamente vacíos.

“No hay interés por venir a escuchar lo que responden los funcionarios, nosotros sí tenemos interés, la oposición, tenemos preguntas que hacerles”, detalló la diputada ante la falta de legisladores del partido blanquiazul durante las primeras seis comparecencias, en donde se pudo observar también que los legisladores Miguel Vallejo de Movimiento Ciudadano e Israel Fierro del Partido Encuentro Social tuvieron que ocupar lugares de la bancada mayoritaria.

La legislador agregó que hasta el momento no se han sentido tan conformes de las respuestas que han dado los funcionarios estatales, pero al inicio de estas comparecencias han protestado en decir la verdad, por lo que si bien no habrá sanciones en caso de no hacerlo, si se comprueba después que algunas cuestiones indicadas no fueron ciertas, se perderá aún más la credibilidad de los funcionarios.