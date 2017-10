No hubo impunidad, Garfio se volvió testigo protegido: TSJ

Noticias de Chihuahua.-

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Julio César Jiménez Castro, aclaró que la libertad condicional dictada al ex alcalde Javier Garfio Pacheco, por su participación en la venta irregular de 16 predios de la reserva territorial Labor de Terrazas, no constituye ninguna ilegalidad ni es impunidad.

De acuerdo al magistrado presidente, Garfio Pacheco logró un convenio con la Fiscalía General del Estado para convertirse en testigo protegido y con ello acceder a criterios de oportunidad válidos y establecidos en la ley, mismos que pueden ser revocados por el juez en caso de que se incumplan las condiciones establecidas en la sentencia.

“Esta salida se a un convenio que celebra la Fiscalía con el imputado para darle la oportunidad de acogerse al juicio abreviado y en esas condiciones resolver el asunto. Sé que estos convenios con válidos jurídica y legalmente… na hay nada ilegal en la salida”.

En este sentido, Jiménez Castro advirtió que otros ex funcionarios y empresarios actualmente imputados podrían llegar a convenios similares con el gobierno estatal para convertirse en testigos y así robustecer las carpetas de investigación no sólo en contra del ex gobernador César Duarte Jáquez, sino de toda la red de corrupción que operó durante la administración pasada.